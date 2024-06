DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Stimmung bei europäischen Bauaktien übertrieben schlecht?

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/23.06.2024/08:00) - In der Woche nach der Europawahl und dem dabei zu beobachtenden Rechts-Ruck in mehreren Ländern haben insbesondere französische Aktien aufgrund der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen stark gelitten.

Französische Bautitel verlieren zweistellig

Besonders starke Wochenverluste haben die beiden im CAC-40-Index enthalten Aktien Bouygues und Vinci erlitten. Sie verbilligten sich nämlich innerhalb einer Woche um 12,9 bzw. 14,0 Prozent. Die nächste französische Nationalversammlung soll in zwei Runden gewählt werden - am 30. Juni und am 7. Juli. Bis dahin dürfte die politische Unsicherheit für anhaltend hohe Kursschwankungen sorgen und Prognosen entsprechend erschweren. Man darf daher gespannt sein, ob die Börsenregel "politische Börsen haben kurze Beine" wieder einmal zutreffen wird. Grundsätzlich bleibt allerdings festzuhalten, dass insbesondere bei der Analyse des Auftragsbestands kurzfristige Aspekte normalerweise eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Ohnehin sei laut EUROCONSTRUCT - einem führenden Anbieter von Bau- und Wirtschaftsdaten in Europa - das Ende der schwachen europäischen Baukonjunktur mittlerweile in Sicht. Dieses Netzwerk besteht aus diversen Forschungs- und Beratungsinstituten aus verschiedenen europäischen Ländern und prognostizierte im Juni in seiner fast 200 Seiten starken Marktanalyse (97. Ausgabe) für das Jahr 2025 einen Trendwechsel. Dann sollen die Bauleistungen in 15 westeuropäischen Märkte um 1,2 Prozent auf 2,05 Billionen Euro ansteigen und 2026 ein Plus von 1,5 Prozent auf 2,08 Billionen Euro verzeichnen. Besonders interessant: Das Wachstum der vier osteuropäischen Länder Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei soll ein deutlich höheres Plus von durchschnittlich 3,8 Prozent (2025) bzw. 5,7 Prozent (2026) aufweisen.

PORR Group konzentriert sich auf Zentraleuropa

Trotz der zweifellos vorhandenen Marktunsicherheiten sollten Investoren mit Blick auf die langfristigen Perspektiven folgendes auf keinen Fall außer Acht lassen: In vielen europäischen Ländern herrscht ein akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum und enormer Investitionsbedarf im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Europas Vorreiterrolle beim Klimaschutz dürfte der Bauindustrie auf lange Sicht ebenfalls "ordentlich gefüllte" Auftragsbücher bescheren und der demografische Wandel (Überalterung) erfordert einen deutlichen Ausbau von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Außerdem existiert bei vielen Bestandsbauten erheblicher Sanierungsbedarf.

Die österreichische PORR Group zeichnet sich zum einen durch ihre mehr als 150-jährige Firmenhistorie und zum anderen durch ihre breite Diversifikation auf verschiedene Bausektoren sowie mehrere zentraleuropäische Länder wie Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Polen und Rumänien aus, die sie als Heimmärkte betrachtet. In Großbritannien Norwegen und Katar konzentriert sich der Baukonzern hingegen auf Premiumprodukte wie den Tunnel-, Bahn- und Spezialtiefbau.

Der französische Markt spielt bei der PORR Group übrigens absolut keine Rolle. Innerhalb Europas weist dieser laut EUROCONSTRUCT keine sonderlich positiven Perspektiven auf, schließlich wird für 2025 ein erneuter Rückgang der Bauleistungen um 1,2 Prozent und für 2026 lediglich ein mageres Plus von 0,7 Prozent prognostiziert.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de ( http://www.porr.de/ ) entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)