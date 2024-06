DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vanadium Resources: Die Nachfrage nach hochreinem Vanadiumpentoxid für VFB-Systeme in China ist höher als erwartet.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/23.06.2024/08:30) - Vanadium Resources Limited (ASX: VR8; DAX: TR3) hat ein Update zu seinem erstklassigen Steelpoortdrift Vanadium-Projekt in Südafrika veröffentlicht. Die kürzlich abgeschlossene chinesische Vanadium-Industrie-Roadshow umfasste Treffen mit potenziellen Abnahmepartnern, strategischen Investoren, EPC-Firmen und Finanzierern. Bereits unterzeichnete Absichtserklärungen (MOUs) für die Abnahme mit Hexiang, Enerflow und Zhongxin decken bereits über 100 % der geplanten Produktion für Phase 1 des Projekts ab. Das Unternehmen führt weiterhin Gespräche mit zusätzlichen potenziellen Partnern weltweit, um verbindliche Abnahmevereinbarungen und andere potenzielle Funktionen wie Finanzierung und EPC zu sichern.

Zentrale Rückmeldungen von der Roadshow zeigen, dass China stark auf die rasche Implementierung von netzgekoppelten Vanadium-Flow-Batterie (VFB) Energiespeichersystemen fokussiert ist. Dies führt zu einer erheblichen Nachfrage nach hochreinem Vanadiumpentoxid (>99,5 % V2O5) in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Das Projekt wird als zuverlässige, langfristige Quelle für Vanadiumpentoxid angesehen, mit einer potenziellen Minenlebensdauer von 180 Jahren bei den vorgeschlagenen Abbauraten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach VFB-Energiespeichersystemen hat das Unternehmen beschlossen, das Ende der Salt Roast Leach (SRL) Verarbeitungsanlage zu modifizieren, um zwei Produktströme zu produzieren: 98 % V2O5 für den Stahlmarkt und 99,5 % V2O5 für den VFB-Markt. Diese Modifikation zielt darauf ab, den Verkaufspreis durch die Ausrichtung auf höherreine Formen von V2O5 zu verbessern und wird voraussichtlich den Nettobarwert nach Steuern im Vergleich zur im Jahr 2022 veröffentlichten endgültigen Machbarkeitsstudie erhöhen (unter sonst gleichen Bedingungen).

Zusätzlich zu den Stahl- und VFB-Märkten erwägt das Unternehmen auch die Produktion von Ammoniummetavanadat (AMV) und anderen Produkten wie Vanadiumelektrolyt, Vanadiumnitrid und Ferrovanadium. Diese Überlegungen sind direkte Reaktionen auf Anfragen chinesischer Parteien während der Roadshow.

John Ciganek, CEO und Managing Director von VR8, betonte, dass das Projekt zunächst auf den Stahlmarkt ausgerichtet war, aber die jüngste Roadshow zeigte, dass die Nachfrage nach hochreinem Vanadiumpentoxid für VFB-Systeme in China deutlich höher als erwartet ist. Die Entscheidung, duale Produktströme zu ermöglichen, soll den Marktanforderungen entsprechen und den langfristigen Verkaufswert des Projekts maximieren.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, hob hervor, dass viele chinesische Verbraucher eine zuverlässige Versorgung sowohl für den Stahlmarkt als auch für hochreines Vanadium für den VFB-Markt benötigen. Das inländische Angebot in China ist inkonsistent und oft nicht rein genug. Daher sieht VR8 einen klaren Wettbewerbsvorteil in seinem Steelpoortdrift-Projekt aufgrund seiner geringeren Verunreinigungsgrade und einer potenziellen Minenlebensdauer von 180 Jahren. Dies positioniert das Projekt gut für die zukünftige Entwicklung, um die wachsende Nachfrage nach VFB-Speichersystemen zu erfüllen.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources ". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via. Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) https://small-microcap.eu/

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)