* Zinssenkungen können nicht jede Rezession verhindern …* … und auch nicht jede Aktienbaisse

Liebe Leser,

am 6. Juni hat die EZB die Zinsen gesenkt, obwohl die Inflationsrate wieder gestiegen ist. Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat im Juni bereits die zweite Zinssenkung des Jahres vorgenommen, und jenseits des Atlantiks wurden in Kanada die Zinsen ebenfalls schon gesenkt. Jetzt wartet alle Welt auf den ersten Zinsschritt der Fed, der von vielen Analysten im September erwartet wird.

Trotz zu hoher Inflationsraten haben die Zentralbanker also damit begonnen, die Zinsen zu senken. Da an den Finanzmärkten Ruhe herrscht, kommt dafür im Moment wohl nur ein Grund in Frage: Die Gelddrucker und Wohlstandsvernichter befürchten eine Verschlechterung der Konjunktur und glauben fest daran, den Abwärtstrend mit niedrigeren Zinsen aufhalten zu können.

Den vollständigen Artikel lesen ...