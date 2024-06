DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wiederkehrende Einnahmen als unternehmerischer Erfolgsfaktor: Netflix, De.mem, SAP

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/23.06.2024/09:30) - Wiederkehrende Einnahmen - im Englischen als Reccuring Revenues bezeichnet - sind eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl, die auch für Anleger von großer Bedeutung ist. Als "wiederkehrend" werden Einnahmen bezeichnet, wenn sie nicht aus einem einmaligen isolierten Geschäftsabschluss stammen, sondern fortlaufend erzielt werden - etwa aus Abonnements, Lizenzgebühren oder Service- und Wartungsverträgen. Viele Unternehmen sind bestrebt, ihr Geschäftsmodell so auszurichten, dass möglichst viele Erlöse zu wiederkehrenden Einnahmen werden. Der Vorteil liegt zum einen in einer besseren Vorhersehbarkeit des Geschäfts. Zum anderen macht ein hoher Anteil an wiederkehrenden Einnahmen das Unternehmen unabhängiger von Konjunkturzyklen. Zudem sind sie ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Denn eine hohe Quote wiederkehrender Einnahmen deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, Kunden langfristig zu binden und zusätzliche Erlöse aus der bestehenden Kundenbasis zu generieren.

Netflix: Fulminanter Jahresstart

Netflix ist der Pionier unter den Streamingdiensten. Zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat das Abonnementen-Modell. Statt jedes Video einzeln in Rechnung zu stellen, können die Kunden durch Abschluss eines Abos auf das komplette Portfolio an Filmen, Serien und Shows zugreifen. Der Start in das laufende Geschäftsjahr verlief fulminant. 9,33 Millionen Abonnementen gewann das Unternehmen im ersten Quartal hinzu - das ist fast das Doppelte, was der Markt erwartet hatte. Die Analysten der DZ Bank empfehlen die Aktie zum "Kauf". Netflix punkte mit einer hohen Markenbekanntheit und vielen attraktiven und exklusiven Inhalten, heißt es in einer Studie vom 19. April 2024. Zudem dürfte der Einstieg in "Live-Sportveranstaltungen" die Attraktivität der Abo-Modelle der Gesellschaft weiter erhöhen.

De.mem: 90 Prozent wiederkehrende Einnahmen

De.mem ist ein börsennotierter Anbieter für dezentrale membranbasierte Wasseraufbereitungsanlagen und Dienstleistungen mit Hauptsitz in Australien. Nach einem Rekordjahr 2023 berichtet das Unternehmen über einen erfolgreichen Start ins laufende Jahr. Demnach legten die Einnahmen im ersten Quartal um 14 Prozent auf 6,6 Millionen Australische Dollar (AUD) zu. Damit erzielte De.mem bereits das 20. Quartal in Folge höhere Einnahmen als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Zudem ist es dem Unternehmen gelungen, den Anteil der wiederkehrenden Einnahmen von 38 Prozent im Jahr 2018 auf mittlerweile mehr als 90 Prozent zu erhöhen. Für CEO Andreas Kroell ist das ein Punkt von großer Relevanz: "Eine hohe Quote wiederkehrender Einnahmen macht das Geschäft nicht nur kalkulierbarer, sondern ermöglicht auch attraktive Margen." Wasser und Abwasseraufbereitung gilt als chancenreicher Zukunftsmarkt. Vor allem Membran-Anwendungen könnten in den kommenden Jahren auf eine hohe Nachfrage stoßen, nicht zuletzt aus regulatorischen Gründen, da immer mehr Unternehmen zur Wiederverwendung von Abwasser verpflichtet werden. CEO Andreas Kroell ist überzeugt, dass sich das Wachstum der Gesellschaft fortsetzen wird: "Mit einer starken Basis wiederkehrender Einnahmen und einem bestehenden Auftragsbestand für Projekte und Anlagen freuen wir uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit der Aussicht auf ein Rekordjahr 2024."

SAP: Wachstum dank Cloud

In der IT-Branche gibt es zahlreiche Unternehmen, die Software, Plattformen, Infrastruktur und Datenbanken als Abo in der Cloud anbieten, und damit einen hohen Anteil an wiederkehrenden Einnahmen erzielen. Ein Unternehmen, das sehr gute Fortschritte gemacht hat, seine Kunden in die Cloud zu migrieren ist SAP. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 30 Milliarden Euro zählt die Gesellschaft zu den größten Anbietern von Unternehmenssoftware. Das Produktangebot umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittlere Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Die Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass sich das starke Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren fortsetzen wird. So erwartet UBS, dass der Umsatz bis 2028 um durchschnittlich 10,9 Prozent pro Jahr und das operative Ergebnis (Ebit) um 12,0 Prozent pro Jahr zulegen wird. Das UBS-Rating für die SAP-Aktie lautet auf "Buy".

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

