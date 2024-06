Herford (ots) -Für die Fußball-Europameisterschaft wartet die ARD Sportschau mit einem neuen Service für alle Fußballfans auf: über die Sportschau-Plattformen lässt sich mit wenigen Klicks der EM-Spielplan in den eigenen Kalender auf dem Smartphone oder PC/Mac abonnieren.Sämtliche Paarungen der UEFA Euro 2024 befinden sich umgehend im persönlichen digitalen Kalender und aktualisieren sich während der EM automatisch.Links zu Livestreams und Liveticker sowie das Ergebnis und die Nachberichte für jedes Spiel werden in die Kalender-Notizen geschrieben, so dass man diese ganz schnell über einen Klick auf den Termin im eigenen Kalender finden kann.Im Angebot findet sich der Gesamtspielplan mit allen 51 Paarungen und ein DFB-spezifischer Spielplan mit den - je nach Turnierverlauf - drei bis sieben Spielen der deutschen Nationalmannschaft.Die ARD Sportschau greift für diesen Service auf den Anbieter calovo (calovo.de, eine Marke der Termine.de AG) und dessen Technologie als White-Label-Angebot zurück.Link: https://termine.de/a/sportschau-em-kalenderPressekontakt:Termine.de AGCarlos Knoke FloresLeopoldstr. 2-832051 Herfordckf2024@termine.de+49 1511 7860697Original-Content von: Termine.de AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175473/5807426