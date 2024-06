News von Trading-Treff.de Und schon wieder haben wir die dritte Gewinnwoche in Folge an den Märkten hinter uns. Auch wenn es am Donnerstag und Freitag erstmalig wieder etwas wackeliger wurde, kann der S&P500 auf Wochensicht noch immer um 0.61% zulegen und damit erneut neue Hochs markieren. In den anderen Indizes sieht es nicht viel anders aus. Und auch mein Depot kann diese Woche überzeugen mit 8.822,66 EUR Gewinn. Gewinn von 8.822,66 EUR im Portfolio ...

