München (ots) -Supersonntag bei MagentaTV: Heute läuft zum abschließenden 3. Spieltag in der deutschen Gruppe A das dritte Exklusivspiel bei MagentaTV: Schottland gegen Ungarn - live schon ab 19.30 Uhr mit dem Countdown plus Parallelspiel Deutschland gegen Schweiz. Erstmals in der Konferenz und einzeln abrufbar. Das vierte von 5 Exklusivspielen bei MagentaTV steht nun auch fest: Dänemark (Zweiter, 2 Punkte) gegen Serbien (Vierter, 1 Punkt), am Dienstag, 25. Juni - beide mit Chancen, das Achtelfinale noch zu erreichen. England führt die Gruppe C mit 4 Punkten an, trifft zeitgleich auf Slowenien (2 Punkte). Der Countdown für die Konferenz mit diesen beiden Partien, auch als Einzelspiel abrufbar, läuft ab 20.15 Uhr, moderiert von Johannes B. Kerner. Schon ab 16.30 Uhr werden die Entscheidungen in der Gruppe D gezeigt: Niederlande gegen Österreich und Frankreich gegen Polen, moderiert von Laura Wontorra. Ebenfalls am Dienstag als Konferenz und als Einzelspiele abrufbar - die spannendsten Entscheidungen zum Abschluss der Gruppenphase sind so nur bei MagentaTV zu erleben.Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt in 150 Live-Stunden und alle Partien live. Ab heute gibt es den letzten Gruppenspieltag bei MagentaTV sowohl als Einzelspiel und auch in der Konferenz. Ab 19.30 Uhr gibt es auf TV1 läuft der Countdown zur Konferenz in der Gruppe A: Deutschland gegen die Schweiz gibt es dann auf TV1 im Einzelspiel ab 20.50 Uhr. Auf TV2 gibt es ebenfalls ab 20.50 Uhr dann exklusiv bei MagentaTV das Parallelspiel zwischen Schottland und Ungarn. Um 23.30 Uhr folgt dann Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector.Darüber hinaus wurden die weiteren Partien festgelegt, die RTL und MagentaTV in Kooperation zeigen: Albanien gegen Spanien am Montag, schon ab 19.30 Uhr mit dem Countdown auf die Konferenz sowie die Partie Niederlande gegen Österreich (Dienstag, ab 16.30 Uhr).Am Mittwoch, 26. Juni, werden die Partien Ukraine gegen Belgien (der Countdown startet ebenfalls ab 16.30 Uhr live) sowie Georgien gegen Portugal (live ab 20.15 Uhr) auf RTL und MagentaTV laufen.Nur MagentaTV bietet ab heute die Konferenzen als zusätzliches Angebot. Morgen bis Mittwoch laufen sogar 2 Konferenzen zum Gruppen-Endspurt.Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 10 - Sonntag, 23.06.2024TV 1, 2, 3 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Konferenz Gruppe A mit Deutschland - Schweiz und Schottland - UngarnStudio-Moderation: Johannes B. Kerner & Sascha BandermannAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea KemmeSocial-Moderation: Paul FischerTV1 ab 20.50 Uhr: Deutschland - Schweiz - Kommentar: Wolff FussTV2 ab 20.50 Uhr: Exklusiv bei MagentaTV: Schottland - Ungarn - Kommentar: Christian StraßburgerTV3 ab 20.50 Uhr: Konferenz der Gruppe ATV1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector