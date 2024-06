Im Interview mit wO TV spricht Kapitalmarktstratege Stefan Schrader über die aktuelle Kursrally von Nvidia. Trotz der beeindruckenden Geschäftsergebnisse des CHip-Konzerns rät Schrader zur Vorsicht. Die Diskrepanz zwischen dem realen Wert des Unternehmens und seinem Börsenpreis könnte sich bald angleichen, was die Anleger zu einem strategischen Rückzug bewegen sollte. Schrader betont, dass Nvidia zwar ein hervorragendes Unternehmen sei, die derzeitigen Aktienkurse jedoch übertrieben euphorisch seien. Er empfiehlt, "ein paar Chips vom Tisch zu nehmen", also Gewinne mitzunehmen, bevor es zu spät ist. Der Vergleich mit historischen Beispielen wie Amazon und Cisco, die nach starken Kursanstiegen erhebliche Verluste verzeichneten, untermauert seine Bedenken. Er erinnert daran, dass Kursabschläge von bis zu 95 Prozent vorkommen können, auch wenn die Unternehmen an sich gut positioniert sind. Die Gefahr einer Überbewertung wird durch die aktuellen Margen von Nvidia illustriert, die bei beeindruckenden 75 Cent pro Dollar Umsatz liegen. Schrader warnt, dass Großkunden dieses Niveau nicht dauerhaft akzeptieren werden, besonders in einer so dynamischen Branche wie der Technologie.