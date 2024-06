Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Visit Qatar kündigt im Rahmen seiner Partnerschaft mit der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 den Start seiner Aktivitäten in Berlin und München,, für diesen Sommer an. Durch die Ausrichtung auf Europas wichtigstes internationales Fußballturnier möchte Visit Qatar die kulturellen Sehenswürdigkeiten Katars einem breiteren Publikum vorstellen.S.E. Saad Bin Ali Al Kharji, Vorsitzender von Qatar Tourism und des Verwaltungsrats von Visit Qatar, sagte: "Mit dieser Partnerschaft setzen wir unsere Bemühungen fort, den kulturellen Austausch zu fördern und das vielfältige Angebot Katars zu präsentieren. Visit Qatar und die UEFA teilen das Engagement, kulturelle Barrieren durch die universelle Sprache des Sports zu überwinden. Beide Organisationen inspirieren und verbinden Menschen aus der ganzen Welt miteinander und zelebrieren die kulturelle Vielfalt".Er fuhr fort: "Katar will seine Position als globales Sportreiseziel festigen. Die Bedeutung des sportlichen Vermächtnisses von Katar liegt in der erfolgreichen Bilanz des Landes bei der Ausrichtung und Unterstützung großer Sportereignisse. Im Namen von Visit Qatar wünsche ich Deutschland ein erfolgreiches Turnier und lade alle Fans der UEFA EURO 2024 ein, unseren Doha Club - Visit Qatar's Fanzone in Berlin und München zu besuchen und zu genießen."Zu dieser Partnerschaft sagte Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO von Visit Qatar: "Durch die Partnerschaft mit der UEFA nimmt Visit Qatar nicht nur am Turnier teil. Wir schlagen damit auch eine Brücke zwischen den Kulturen und laden die globale Gemeinschaft ein, Katar zu entdecken, mit seiner einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne. Durch den Sport zelebrieren wir Vielfalt und fördern Verbindungen. Katar kann auf ein unglaubliches sportliches Erbe zurückblicken, das sich in der Ausrichtung und Unterstützung großer Sportereignisse niederschlägt. Diese Partnerschaft ist eine natürliche Ergänzung unseren den Bestrebungen, ein globales Sportzentrum zu werden. Besuchen Sie uns in Berlin und München und tauchen Sie ein in das 'Doha Club'-Erlebnis, bei dem jeder Moment die katarische Gastfreundschaft und Kultur widerspiegelt."HauptaktivierungenFan Zone AktivierungDer " Doha Club" ist während der gesamten Dauer des Turniers in den UEFA EURO 2024 Fan-Zonen in Berlin und München zu finden. In der Münchner Fanzone im Olympiapark werden täglich rund 37.000 Fans erwartet, in der Berliner Fanzone am Platz der Republik etwa 10.000 Fans. Die als moderner Beach Club gestaltete Aktivierung von Visit Qatar bietet den Fans eine einzigartige, erlebnisorientierte Version von Katar. Es ist ein Ort, an den sich Fans entspannen und lokale Köstlichkeiten wie Qahwa (arabischer Kaffee), Karak (Milchtee) und süße Leckereien genießen können. Besucher können an einer Partie Footvolley teilnehmen, einen katarischen Bisht anprobieren, Souvenirs sammeln und die berühmte katarische Gastfreundschaft erleben.Sendung und InhaltVisit Qatar stellt eine Werbekampagne mit der Trophäe der UEFA EURO 2024 vor, um für die Initiative "Stopover in Qatar" zu werben. Diese Kampagne zielt auf die wichtigsten europäischen Märkte ab, darunter das England, Deutschland und Frankreich. Sie zeigt die Trophäe an symbolträchtigen Orten in Katar und demonstriert, wie Besucher, die nur wenig Zeit haben, das Land dennoch in vollen Zügen genießen können. Die Werbekampagne leitet die Nutzer zu einer gamifizierten Webseite, auf der Sie an einem Wettbewerb teilnehnem können, Tickets für die UEFA EURO 2024 zu gewinnenT. Darüber hinaus stellt Visit Qatar die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes im Rahmen einer Fernsehpartnerschaft vor, die während des gesamten Turniers auf im Fernsehen und auf digitalen und sozialen Onlinekanälen in ganz Europa ausgestrahlt wird (Link zur Werbekampagne ist hier zu sehen (https://visitqatar.com/intl-en/campaigns/uefa-euro-2024)).Fantasy FootballVisit Qatar ist auch der Presenting Partner der EURO 2024 Fantasy Football. Die Teilnehmer haben die Chance, tolle Preise und Tickets für die UEFA EURO 2024 zu gewinnen. Der Hauptpreis ist eine Reise nach Katar für zwei Personen, einschließlich Flug und Hotel, ausgewählter Erlebnisse am Zielort. Um die Präsenz zu maximieren, werden die Inhalte von Katar auf verschiedenen Kanälen und Plattformen beworben, darunter die UEFA- und EURO 2024-Webseiten und -Apps, das UEFA-Matchcenter und alle UEFA-Kanäle in den sozialen Medien (). Um am Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem Sie Tickets und mehr gewinnen können, klicken Sie bitte hier (https://visitqatar.com/intl-en/campaigns/uefa-euro-2024/competition)).Katar hat sich einen Ruf als Austragungsort für internationale Sportturniere erworben, darunter die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und den AFC Asien-Pokal Katar 2023, um nur einige zu nennen. Katar bereitet sich auch auf die Ausrichtung der FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft 2027 und der Asienspiele 2030 vor, was die hochmoderne Infrastruktur, die organisatorischen Fähigkeiten und das Engagement des Landes für Spitzenleistungen unter Beweis stellt.Über Visit QatarVisit Qatar ist die Marketingeinheit von Qatar Tourism, der Aufsichtsbehörde für den Tourismussektor in Katar. Visit Qatar hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tourismus in Katar zu fördern und auszubauen, indem es die reiche Kultur des Landes bewirbt, aufregende Tourismusattraktionen entwickelt, den Veranstaltungskalender Katars organisiert, und Doha zum führenden MICE Ziel in der Region macht. Visit Qatar fördert die Entwicklung von Serviceangeboten für Touristen entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Touristen bei ihrem Besuch in Katar erleben werden. Durch das internationale Netzwerk von Visit Qatar in den Hauptmärkten, durch eine innovativeWebseite und Mobilappund durch Marketingkampagnen baut Visit Qatar die Präsenz Katars weltweit aus und stärkt den Tourismussektor.