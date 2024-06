Die Börsenstimmung verändert sich. Nicht alle Anleger erkennen diesen Wandel. Der DAX zeigt dies in unschlüssigem Stillstand. Doch die Veränderungen sind unübersehbar. Der KI-Hype lässt bereits nach, die Wirtschaft kühlt ab, die Inflation legt zu und die Politik bestimmt die Nachrichten. Nachdem in den letzten Monaten die Börsenwelt glänzend war, kann es von nun an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...