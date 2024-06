Wenn ein Weltraumfelsen mit einem Durchmesser von 375 Metern sich der Erde nähert, ist das eine Seltenheit. 90 Prozent aller Asteroiden sind kleiner. Genau das wird unserem Planeten am Freitag, dem 13. April 2029, um 11:45 Uhr MESZ passieren. Der Asteroid Apophis wird in einer Entfernung von nur 31.600 Kilometern an der Erde vorbeiziehen. Apophis: So nah war noch keiner Das repräsentiert die größte Annäherung eines Asteroiden dieser Größe, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...