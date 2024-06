© Foto: adobe.stock.com



Wie gewonnen, so zerronnen. Gold beweist Stärke und knickt dann zum Wochenausklang ein. Die Produzentenaktien zeigen sich derweil recht unbeeindruckt und machen eher den Eindruck, bald durchstarten zu wollen. Wie gewonnen, so zerronnen Die abgelaufene Handelswoche hatte es in sich. Gold legte zwischenzeitlich eine beeindruckende Stärke an den Tag, als es sich von den 2.300 US-Dollar eindrucksvoll lösen konnte. Das Ende der Konsolidierung schien nah zu sein. Es fehlte nur noch ein "passender" Wochenausklang. Doch den gab es nicht. Ganz im Gegenteil. Am Freitag setzte das Edelmetall deutlich zurück und gab die zuvor erzielten Gewinne wieder ab. Was fing den Goldpreis wieder ein? …