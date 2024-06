Frankfurt, Hamburg (ots) -Die Slowakei spielt gegen Rumänien. Live in der ARD aus Frankfurt mit Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger am Mittwoch, 26.6., ab 17:05 Uhr. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Es kommentieren Christina Graf und Thomas Broich.Tschechien tritt gegen die Türkei an. Die ARD überträgt live aus Hamburg mit Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger ab 20:15 Uhr. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Es kommentieren Gerd Gottlob und Almuth Schult.Pressekontakt:WDR KommunikationOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5807580