Per ETF zum Millionär? Das geht. Dieser geniale Kandidat setzt hauptsächlich auf Mega-KI-Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. - und hat daher das Zeug, Ihr Geld zügig zu vermehren und den Markt dabei auch noch deutlich zu schlagen. Zwei Dinge erfreuen sich an der Börse großer Beliebtheit: Künstliche Intelligenz (KI) und ETFs. Beim Thema KI reißt die Begeisterung einfach nicht ab. Spätestens, seit Ende 2022 der Chatbot ChatGPT von OpenAI der breiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...