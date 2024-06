JinkoSolar-Aktionäre hatten zuletzt keinen Grund zu feiern. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Minus von 2,54 Prozent. An ein der vier Sitzungen ging es für den Titel nach unten. Mit einem Minus von 8,97 Prozent hat JinkoSolar dabei am Donnerstag den Vogel abgeschossen. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien? Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Da sich JinkoSolar mit großen Schritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...