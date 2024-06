WIF in der Krise - Diese 3 Coins könnten jetzt besser laufen

Der im November 2023 gestartete Meme-Coin Dogwifhat ($WIF) gehört zweifellos zu den größten Erfolgsgeschichten am Markt. Binnen weniger Monate konnte sich der Coin mit dem Hund als Meme von einer neu gestarteten kleinen Kryptowährung zum 4. größten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. Dollar verwandeln. Lange schien es so, als wäre der Coin unaufhaltsam. Doch in der lang anhaltenden Korrektur, die den Kryptomarkt erfasst und den Meme-Coin Markt besonders hart getroffen hat, bekommt die ehemals glänzende Fassade des Coins Risse.

Statt fantastischer Gewinne erleben die erfolgsverwöhnten Anleger von $WIF nun schmerzhafte Verluste. -37 % ist der Coin allein in den letzten 7 Tagen gefallen. Damit ist Dogwifhat der schwächste Meme-Coin aus der Top 5. Leider deutet derzeit auch nicht viel darauf hin, dass sich die Situation zeitnah ändern könnte. Dafür bietet der Markt aber andere Chancen. Besonders 3 Coins, die sich derzeit gerade im ICO befinden, haben derzeit enormes Potenzial auf hohe Gewinne.



($WIF ist mit einem Verlust von mehr als -37 % in den letzten 7 Tagen der schwächste Meme-Coin aus der Top 5 - Quelle: coinmarketcap.com)

Coin #1 Sealana - Die Solana-Robbe

Sealana ist ein Coin aus dem Solana-Ökosystem, der das Ziel hat, der größte aller Meme-Coins auf der Solana-Blockchain zu werden. Dafür müsste Sealana allerdings $WIF überholen, da dieser Coin ebenfalls auf dieser Blockchain läuft. Gerüchte besagen, das Entwicklerteam wäre bereits an mehreren großen und bekannten Coins beteiligt gewesen. Allerdings lässt sich dieses Gerücht bisher nicht beweisen.

Klicke hier, um mehr über Sealana zu erfahren.

Das Interessante bei Sealana ist, dass die Meinungen der Analysten zwar darin konform gehen, dass der Coin großes Potenzial hat. Wie viel Potenzial der Coin aber wirklich hat, daran scheiden sich bislang die Geister. Die einen gehen von einem Gewinnpotenzial von x10 aus, andere Analysten wagen Prognosen von x100. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wäre sich die Kryptowelt darin einig, dass Sealana eine echte Erfolgsgeschichte werden könnte. Das scheinen auch die Anleger zu glauben, denn der Meme-Coin konnte im Presale bereits über 5 Mio. Dollar an Kapital einsammeln.

Derzeit sieht es so aus, als würde die Nachfrage nach dem Start des Coins an den dezentralen Börsen sogar noch höher werden. Der Vorverkauf endet allerdings bereits in 2 Tagen und Investoren, die jetzt nicht kaufen, verpassen vielleicht die beste Gelegenheit, um günstig in den Meme-Coin einzusteigen. Um Sealana zu kaufen, müssen Anleger lediglich auf die Website gehen. Dort kann Sealana auch direkt mit $SOL gekauft werden, indem man seine Token an die auf der Website angegebene Wallet schickt.

Klicke hier, um noch vor dem Start in Sealana zu investieren.

#2 $PLAY - Der heiße In-Game-Coin

$PLAY ist der In-Game-Coin von Playdoge, einem Retro-Game, das sehr stark an die beliebten Tamagotchis angelehnt ist, die in den 90er-Jahren eine ganze Kinder- und Jugendgeneration prägten. In dem Spiel geht es darum, seinen Doge gut zu pflegen. Wer das ordentlich macht, erhält dafür über Play-to-Earn $PLAY-Token. Auch der X-Account von Playdoge hat nach nur wenigen Wochen im Vorverkauf bereits über 5.300 Abonnenten und konnte dadurch über 5 Mio. Dollar an Investorengeldern einsammeln. Analysten gehen davon aus, dass der Coin mindestens das Potenzial für einen Kursgewinn von x10 nach dem Start hat.

Besuche jetzt die Website von Playdoge.

$PLAY läuft auf der Binance Smart Chain, kann aber auch auf Ethereum gekauft werden. Das könnte ein hohes Handelsvolumen bedingen, welches wiederum im besten Fall zu einem CEX-Listing führen könnte. Ein solches bedeutet für neue Coins fast immer enorme Kursgewinne. In $PLAY ist auch eine Staking-Funktion enthalten. Da können Spieler von Playdoge ihre über Play-to-Earn erhaltenen Coins in den Pool geben und erhalten somit praktisch ohne eigenen Einsatz ein passives Einkommen.

Dafür erhalten Anleger derzeit einen APY von 135 % pro Jahr. Insgesamt wurden bereits über 139 Mio. Token gestaked. Da diese Token eine Woche nach dem Start des Coins gesperrt sind, könnte das dafür sorgen, dass der Coin beim Start direkt steigt, da der Verkaufsdruck niedriger ist, die Nachfrage aber hoch. $PLAY erhöht jedoch schon im Vorverkauf regelmäßig die Preise und die nächste Erhöhung steht praktisch vor der Tür.

Klicke hier und investiere vor der PReiserhöhung in Playdoge.

#3 Base Dawgz - Der Überflieger

§DAWGZ ist von allen genannten neuen Coins der neueste. Obwohl das ICO erst vor wenigen Wochen gestartet ist, hat Basedawgz schon fast 2 Mio. Dollar eingesammelt und der X-Account kann sich über fast 4.000 Abonnenten freuen. Für eine so kurze Zeit definitiv eine respektable Leistung, die zeigt, wie hoch das Interesse und Vertrauen in den Coin bereits ist. Vor allem letzteres ist nicht unbegründet. Denn $DAWGZ wurde von unabhängiger Seite durch SolidProof geprüft und für seriös befunden. Analysten überschlagen sich bereits mit ihren Schätzungen zum Potenzial von $DAWGZ. Einige meinen sogar, dieser Coin könnte schon bald Millionäre erschaffen.

Besuche jetzt die Website von Base Dawgz.

Base Dawgz basiert zwar auf der Blockchain von Base, kann aber aufgrund seiner Multichain-Funktion auch auf Solana, Ethereum, Avalanche und der Binance Smart Chain gehandelt werden. Das sorgt nicht nur für geringe Transaktionsgebühren, sondern könnte durch die leichte Verfügbarkeit ein hohes Handelsvolumen zur Folge haben. Dieses wiederum könnte große Börsen wie Coinbase und Binance auf den Coin aufmerksam machen. Wenn das geschieht, könnte die "Millionärs-Schätzung" einiger Analysten tatsächlich nicht so unrealistisch sein.

Investiere jetzt in $DAWGZ.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.