Heute vor 9 Jahren: Mann schlägt 3 Mrd. Dollar Bitcoin Angebot aus

Es gibt viele Fälle in der frühen Geschichte des Bitcoins, wo verschiedene Menschen ein Vermögen verloren, verschenkt oder abgelehnt haben. Besonders bekannt ist natürlich die Bitcoin-Pizza, bei der ein früher Investor von Bitcoin in einem Forum 10.000 $BTC (damals etwa 41 Dollar) für denjenigen anbot, der ihm zwei Pizzen liefert. Diese wären heute mehrere hundert Millionen Dollar wert. Andere Fälle beschreiben Anleger, die einige tausend Bitcoins auf Hardware-Wallets gespeichert haben und nun nicht mehr auf ein Millionen-Vermögen zugreifen können, da sie ihre Passwörter vergessen haben.

Doch heute vor 9 Jahren ereignete sich ein weiterer Vorfall in der amerikanischen TV-Show: Million Dollar Listing New York. In dieser verzichtete ein Immobilienbesitzer auf Bitcoins als Zahlungsmittel für seine Immobilie. Ein Fehler, der den Mann nach heutigem Stand 3 Mrd. Dollar kostete!

Damals 600.000 Dollar, heute 3 Milliarden

Million Dollar Listing New York ist eine beliebte amerikanische Reality-TV-Serie, die Einblicke in die New Yorker Immobilienbranche sowie der darin tätigen Makler gibt. In dieser Sendung bot der Immobilienmakler Ryan Serhant einem Verkäufer im Jahre 2014 an, 50.000 Bitcoins als Bezahlung für eine luxuriöse Wohnung in Manhattan zu akzeptieren. Rückblickend würde sich wohl jeder wünschen, damals ein solches Angebot erhalten zu haben.

Der Verkäufer hatte jedoch wenig Verständnis und demzufolge auch wenig Vertrauen in die damals noch relativ unbekannte Kryptowährung, die zu der Zeit einen Kurs von etwa 500 Dollar hatte. Daher lehnte er in dem Glauben, die Kryptowährung würde nie im Wert steigen, dankend ab. Der Gesamtwert der Bitcoins betrug damals etwa 600.000 Dollar. Seit diesem Tag hat sich der Bitcoin-Kurs allerdings vervielfacht, sodass der Verkäufer der Immobilie heute einen Gewinn von fast 3 Mrd. Dollar hätte.

(Seit dem Jahre 2014 ist der Bitcoin enorm angestiegen und hat sich vervielfacht - Quelle: Tradingview)

Immer wieder werden Nachrichten über Anleger bekannt, die durch Fehler große Vermögen an Bitcoin verpasst oder verloren haben. Auch in anderen Coins gibt es immer wieder ähnlich lautende Meldungen.

99Bitcoins schickt eigenen Coin in den Presale und sammelt fast 2,3 Mio. Dollar ein

