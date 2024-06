ETH News: Anstehende ETF Genehmigung könnte Ethereums Kurs auf über 4000 Dollar katapultieren

Der Kryptospace steht vor einem möglicherweise bahnbrechenden Ereignis: Die Genehmigung von Ethereum-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC steht unmittelbar bevor. Die Entwicklung könnte das Potenzial haben, den Kurs von Ethereum auf neue Höhen zu treiben. Doch wird das auch passieren? Und wie sind die neuesten Entwicklungen zu den ETFs?

Genehmigung von Spot Ethereum ETFs rückt inzwischen in unmittelbare Nähe

Die Genehmigung von Spot Ethereum ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC könnte schon bald Realität werden. Diese Nachricht, die Ende Mai bekannt gegeben wurde, war für den Ethereum-Markt von großer Bedeutung. Trotz anfänglicher Kursgewinne nach der Ankündigung, erlebte der Markt eine Korrektur, was zu gemischten Reaktionen unter den Anlegern führte. Doch die Erwartung bleibt hoch, dass die ETFs den Markt signifikant beeinflussen werden, sobald sie handelbar sind.

Mehrere große Vermögensverwalter, darunter VanEck, Grayscale, Invesco und BlackRock, haben kürzlich überarbeitete S-1-Formulare bei der SEC eingereicht. Die Formulare, auch als Prospekte bekannt, sind entscheidend für die endgültige Genehmigung eines Wertpapiers durch die SEC. Die Einreichung dieser Anträge ist einer der letzten Schritte vor dem tatsächlichen Handelsstart der Ether-ETFs. Analysten und Brancheninsider spekulieren, dass der Handel bereits Anfang Juli beginnen könnte, wobei der 2. Juli als wahrscheinlicher Starttermin genannt wird.

Die von VanEck eingereichten Unterlagen offenbaren, dass ihr Ethereum-ETF mit einer jährlichen Gebühr von nur 0,20 % verwaltet wird. Die niedrige Gebühr setzt Konkurrenten wie BlackRock unter Druck, ebenfalls günstige Gebühren anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas betont, dass diese Gebührenstruktur den Druck auf BlackRock erhöht, ihre Gebühren unter 0,30 % zu halten.

Günstige Gebühren machen die ETFs auch für Kleinanleger attraktiv. Laut Balchunas könnten die ersten börsengehandelten Fonds noch in der ersten Juliwoche, also kurz vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, auf den Markt kommen. Das heizt die Spekulationen über einen Handelsstart am 2. Juli weiter an.

Die SEC hatte bereits im Mai eine Regeländerung genehmigt, die es großen Vermögensverwaltern erlaubt, ihre Spot-Ethereum-ETFs zu listen und zu handeln. Zu den Unternehmen, die davon profitieren, gehören VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy und Bitwise. Der aktualisierte Antrag von Fidelity enthielt ein Seeding von 4,7 Millionen US-Dollar zu 38 US-Dollar pro Aktie durch FMR Capital, eine seiner Tochtergesellschaften.

Bitwise aktualisierte seinen ETF-Antrag bei der SEC am 19. Juni, einschließlich einer potenziellen 100-Millionen-Dollar-Investition von Pantera Capital beim Handelsstart des ETFs. Darüber hinaus strebt Hashdex die behördliche Genehmigung für einen weiteren Krypto-ETF an, der sowohl Bitcoin als auch Ethereum kombiniert.

Ethereums Kurs könnte nach längerer Konsolidierung wieder massiv davon profitieren

Der Ethereum-Kurs hat im Verlauf dieses Jahres bereits zwei nennenswerte Aufschwünge in Richtung bzw. über 4.000 Dollar erlebt. Die erste dieser Rallyes fand im Februar und Anfang März statt, wobei Ethereum sein bisheriges Jahreshoch von etwa 4.090 Dollar erreichte. Daraufhin folgte eine Konsolidierungsphase, in der der Kurs wieder auf knapp unter 3.000 Dollar zurückfiel.

Mitte Mai führte die Nachricht über eine mögliche Genehmigung der Ethereum Spot ETFs zu einem schnellen Anstieg des Kurses auf fast 4.000 Dollar innerhalb weniger Tage. Seitdem erlebte Ethereum eine weitere Konsolidierungsphase, in deren Verlauf der Kurs von etwa 3.950 Dollar auf ein Tief von unter 3.400 Dollar fiel.

In den letzten Tagen hat sich der Kurs jedoch wieder etwas erholt und bewegt sich aktuell bei etwa 3.500 Dollar. Ethereum konsolidiert derzeit in einer Spanne zwischen 3.400 und 3.600 Dollar. Im Monatsvergleich ist der Wert von Ethereum um über 8 % gesunken und allein in der letzten Woche nochmals um etwa 1,4 %. Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete Ethereum jedoch einen leichten Anstieg von 0,4 %. Damit liegt die Marktkapitalisierung von ETH aktuell bei 428 Milliarden Dollar, während das Handelsvolumen aufgrund der aktuellen Konsolidierung mit etwa 6,7 Milliarden Dollar relativ niedrig ist. Die Dominanz von Ethereum am Gesamtmarkt bleibt mit einem Anteil von 18,2 % jedoch solide.

Quelle: TradingView.com

Sollten die Ethereum Spot ETFs Anfang Juli wie geplant ohne weitere Komplikationen genehmigt werden, erwarten viele Analysten einen weiteren Kurssprung, der ETH möglicherweise nachhaltig über die 4.000-Dollar-Marke katapultieren könnte. Dafür müsste Ethereum zunächst die Widerstände bei 3.700 und 3.950 Dollar überwinden. Sollte dies gelingen und auch die 4.000-Dollar-Marke fallen, könnte im Zuge der Spot-ETF-Genehmigungen sogar eine Rallye auf ein neues Allzeithoch in Richtung 5.000 Dollar einsetzen.

Langfristig scheint eine solche Rallye aufgrund des neuen, massiven Kapitalzuflusses in Ethereum durch institutionelle Investoren über die Spot Ethereum ETFs sehr wahrscheinlich. Auf kürzere Sicht sollten Anleger jedoch bedenken, dass die Zuflüsse in Spot Ethereum ETFs wahrscheinlich erst allmählich größer und nicht sofort milliardenschwer einsetzen werden. Daher besteht auch die Möglichkeit, dass es sich bei der Genehmigung der Spot ETFs um ein sogenanntes "Sell the News"-Ereignis handelt. In einem solchen Szenario preisen Anleger die positive Entwicklung bereits vor dem Ereignis in den Kurs ein und realisieren nach dem tatsächlichen Ereignis ihre Gewinne, was zu einem kurzfristigen Kursrückgang führen könnte.

Ein ähnliches Phänomen war nach der Genehmigung der Bitcoin ETFs zu beobachten. Unmittelbar nach der Genehmigung fiel der Bitcoin-Kurs zunächst um etwa 10 %, bevor in den darauffolgenden Wochen eine erneute Rallye aufgrund der steigenden Zuflüsse einsetzte.

