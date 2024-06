Freiburg (ots) -"Der überwiegende Teil der 1,2 Millionen ukrainischen Flüchtlinge hierzulande sind Frauen, 350.000 sind Kinder unter 18 Jahren. Diese Menschen will Dobrindt also zurückschicken? Man darf fragen, was das noch mit den Grundsätzen zu tun hat, für die das "C" im Parteinamen der CSU steht. In einem Punkt hat Dobrindt Recht: Zu wenige Ukrainer arbeiten - obgleich ihr Bildungsniveau hoch ist. Aber vielen fehlen die Deutschkenntnisse, zudem gibt zu wenige Betreuungsplätze für Kinder. Doch Dobrindt fordert nicht, dass es mehr Kita-Plätze geben soll oder mehr Sprachkurse. Das wären Dinge, die wirklich dafür sorgen würden, dass Ukrainer schneller in Arbeit kommen. Man darf vermuten, dass auch Dobrindt das weiß. Sein Vorschlag ist daher Populismus auf Kosten der Schwächsten." https://mehr.bz/ah240624aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5807642