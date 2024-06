Beijing (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von China Daily:Chinas Status als führendes industrielles Kraftzentrum der Welt wird sich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) noch weiter ausprägen, da die Technologie der künstlichen Intelligenz in China und die Digitalisierung der Fertigungsindustrie weiter voranschreiten, sagten Wirtschaftsführer und Experten am Freitag.Sie sagten auch, dass die Entwicklung intelligenter Technologien in China viele Branchen umgestalten und mehr Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen im In- und Ausland schaffen wird.Sie äußerten sich auf der Veranstaltung "CEO: Grow with China", einem Roundtable, der gemeinsam von China Daily, der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees Tianjin der Kommunistischen Partei Chinas und dem Büro für Industrie- und Informationstechnologie von Tianjin veranstaltet wurde.Die Veranstaltung ist eine Nebenveranstaltung der laufenden World Intelligence Expo 2024, die am Donnerstag in Tianjin eröffnet wurde."KI-Technologien und (andere) innovative Technologien in China werden sich in die richtige Richtung bewegen", sagte Rani Jarkas, Vorsitzender und Geschäftsführer der Cedrus Group, der davon ausgeht, dass China bis 2030 bis 2035 eine führende Rolle in diesem Bereich einnehmen wird."Es ist ganz klar, dass wir neben den Investitionen in die Kapazitäten auch eine stärkere Automatisierung und die Anwendung digitaler Fertigungstechniken erlebt haben. Und das sehen wir heute in unserer Lieferkette in China", sagte Julian MacCormac, Regionaldirektor für den Großraum China bei Rolls-Royce.Wei Jianguo, Chinas ehemaliger Vize-Handelsminister, sagte, dass der globale Produktionssektor derzeit umstrukturiert wird. Der Sektor ist dabei, digitaler, intelligenter und kohlenstoffärmer zu werden und qualitativ hochwertigere Dienstleistungen anzubieten."Es ist absehbar, dass die Digitalisierung Chinas industrielle Modernisierung und intelligente Fertigung weiter vorantreiben wird. Es wird erwartet, dass das Land neue Beiträge zum weltweiten industriellen Fortschritt und zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten wird", sagte Zhao Zhongxiu, Präsident der University of International Business and Economics in Peking.Lan Jun, Geschäftsführer von Agela & Phenomenex China, sagte, dass die chinesische Smart-Industrie dank der Unterstützung der Regierung und der Marktnachfrage eine immer wichtigere Rolle auf der globalen Bühne spielen wird.Wirtschaftsführer und Experten diskutierten bei dem Rundtischgespräch ausführlich über neue Modelle und treibende Kräfte für die Entwicklung der intelligenten Industrien und der intelligenten Fertigung in Tianjin. Sie sind der Meinung, dass die qualitativ hochwertige Entwicklung der Stadt mehr Möglichkeiten für chinesische und ausländische Unternehmen schaffen wird.Huang Yanxiang, Mitbegründer und Geschäftsführer von CarbonNewture, sagte, der intelligente kohlenstofffreie Hafen von Tianjin und die kohlenstoffarmen Industrieparks seien typische Beispiele für die Integration umweltfreundlicher Praktiken und grüner Technologien in die Produktionsprozesse zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.Die Cedrus-Gruppe hat vor kurzem einen Fonds in der Binhai New Area von Tianjin aufgelegt, um das Potenzial für Investitionskooperationen in der Biomedizinbranche zu erschließen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444790/China_Daily.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tianjin-schreitet-mit-ki-voran-302179728.htmlPressekontakt:Ma Chuan,machuan@chinadaily.com.cnOriginal-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82741/5807648