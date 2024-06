Am 13. Juni 2024 hat das Biotech-Unternehmen Cardiol Therapeutics positive Ergebnisse der Phase-II Pilot Studie MAvERIC zur wiederkehrenden Herzmuskelentzündung veröffentlicht. Getestet wurde CardiolRx und die Ergebnisse waren so überzeugend, dass die ersten Analysten umgehend mit ihren Kommentaren und ‚Kauf'-Empfehlungen einen steigenden Aktienkurs in Aussicht gestellt haben: First Berlin erhöht das Kursziel von 3,60 USD auf 8,50 USD, Leede Jones Gable von 4,50 USD auf 11,00 USD und H.C. Wainwright bestätigt das Kursziel von 9,00 USD. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 1,85 USD. Anstatt, dass der Aktienkurs den Prognosen der Experten folgte verlor der Titel innerhalb von sieben Handelstagen 1,15 USD pro Aktie an Wert, also über 38 %!!! Warum es nun aufwärts gehen kann, dazu mehr im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...