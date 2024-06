Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

Medieninformation Basel, 24.6.2024. Baloise gibt das erste Closing des Baloise Private Assets SCS SICAV-RAIF - Sub-Fund VIII Baloise Corporate Direct Lending Feeder Fund bekannt (im Weiteren: «Baloise Corporate Direct Lending Fund» oder «Fonds»), nachdem Schweizer Investoren Zusagen über insgesamt EUR 55 Mio. gesprochen haben. Der Fonds ermöglicht es qualifizierten und professionellen Investoren, gemeinsam mit Baloise in diese attraktive Anlageklasse zu investieren. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von über EUR 850 Mio. «Wir freuen uns, unsere ersten institutionellen Anleger im Baloise Corporate Direct Lending Fund begrüssen zu dürfen, die gemeinsam mit Baloise investieren. Diese wachsende Anlageklasse umfasst die direkte Vergabe von variabel verzinslichen Krediten an mittelständische Unternehmen. Sie zeichnet sich durch hohe und über die Zeit stabile Kreditrisikoprämien aus. In Kombination mit hohen kurzfristigen Zinsen ist sie besonders attraktiv», sagt Jean-Michel Hegnauer, Head of Institutional Business Development bei Baloise Asset Management AG. «Wir sind der Ansicht, dass Corporate Direct Lending (CDL) mit seinen einzigartigen Merkmalen als ein Baustein einer langfristigen strategischen Vermögensallokation betrachtet werden sollte», sagt Viktoras Vatinas, Senior Portfolio Manager bei Baloise Asset Management AG. Anleger investieren gemeinsam mit einem erfahrenen Partner Baloise ist eine substanzielle Ankerinvestorin dieser Strategie. Gemeinsam mit Baloise erhalten Investoren via den Baloise Corporate Direct Lending Fund Zugang zu zwei Top Tier Corporate Direct Lending Managern Hayfin und Permira. Diese tätigen die Fremdfinanzierungen in europäischen Privatunternehmen. Mit einer erwarteten Nettorendite von schätzungsweise 7 bis 9 Prozent in EUR (300 - 500 bps über EURIBOR nach Kosten) stellt diese Anlageklasse für qualifizierte Investoren eine interessante Alternative im Bereich hochverzinslicher Anlagen dar - insbesondere in einer inflationären Phase. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von über EUR 850 Mio., wobei Baloise als Ankerinvestorin rund EUR 800 Mio. und die Investoren des Baloise Corporate Direct Lending Fund zusätzlich EUR 55 Mio. gesprochen haben. Breit diversifizierte Anlagestrategie Das Ziel des CDL-Programms von Baloise besteht darin, ein Portfolio von 70 bis 100 Unternehmensschuldnern aufzubauen, welches sich durch eine hohe Diversifikation (Geographie, Sektor), eine Partnerschaft mit Top-Tier-Managern in Mandatsform sowie klare Nachhaltigkeitsrichtlinien auszeichnet (SFDR Art. 8). Dabei werden Investitionen in die Sektoren Gesundheitswesen, IT, Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und Finanzwesen getätigt. Innovative Struktur: Höhere Kapitaleffizienz mit Semi-Liquidität Der Baloise Corporate Direct Lending Fund wird als Evergreen-Struktur aufgesetzt. Dies ermöglicht es Investoren, nach dem Aufbau des Portfolios, ein kontinuierliches 100 %-iges Exposure zu dieser Anlageklasse zu halten, was sich meist in einer höheren Rendite im Vergleich zu geschlossenen Fonds niederschlägt. Zudem spart die Evergreen-Struktur wiederkehrende Due Diligence Aufwände und Kosten, welche für die Prüfung bei Neuinvestitionen in geschlossene Fonds anfallen würden. Zusätzlich bietet der Fonds vierteljährliche Liquidität - sei es, indem Rückgaben und Zeichnungen miteinander verrechnet werden, oder durch Run-off-Fondsanteile, falls mehr Rückgaben als Zeichnungen anfallen. Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.



