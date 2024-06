The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2024ISIN NameCNE100003662 CONT.AMPEREX TECH. A YC 1XS2019237945 VW FIN.SERV 19/24 MTNUS05971KAD19 BCO SANTAND. 19/24XS2018637913 SANT.CONS.F. 19/24 MTNUSP4949BAJ37 GRUPO BIMBO 14/24 REGSXS1799938995 VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLRXS1967635621 ABERTIS INF. 19/24 MTNXS1637277572 BNP PARIBAS 17/24 MTNFR0011993518 BPCE SFH 14-24 MTNEU000A1G0BQ0 EFSF 14/24 MTNUS539439AG42 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLRDE000HLB3DU1 LB.HESS.-THR.IS.06C/2016DE000HLB2TY1 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/20USP0607LAC74 AES ANDES 19/79 FLR REGSUS02665WCZ23 AM.HONDA FIN 19/24 MTNXS1637276848 ZYPERN 17/24 MTNDE000LB2BU01 LBBW FZA 22/24DE000LB2BU19 LBBW FZA 22/24DE000LB2BTZ4 LBBW FZA 22/24DE000LB2BTB5 LBBW FZA 22/24US30040WAS70 EVERSOURCE 22/24 YXS2615792947 TVL FIN. 23/28 FLR REGSDE000LB2BU27 LBBW FZA 22/24XS2014269018 CRCC CHENGAN 19/UND. FLR