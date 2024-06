Die Aktie der DHL Group arbeitet wieder einmal an einer Bodenbildung. In den vergangenen Monaten missglückte dieser Versuch beim DAX-Titel regelmäßig. So wurde in der Vorwoche bei 37,31 Euro erneut ein Jahrestief markiert. Die anhaltende Kursschwäche ist durchaus verwunderlich, schließlich mehrten sich zuletzt die positiven Meldungen. So hellen sich die konjunkturellen Perspektiven in zahlreichen für die DHL Group wichtigen Märkten immer weiter auf. Zudem dürfte das neue Postgesetz dem Unternehmen ...

