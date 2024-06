FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach seiner Stabilisierung in der Vorwoche dürfte sich für den Dax am Montag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels kaum verändert auf 18 162 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax um 0,9 Prozent zugelegt, und sich damit wieder etwas von der 100-Tage-Durchschnittslinie abgesetzt. Nun fehlen frische Impulse, da sich an der Wall Street am Freitag wenig getan hat. Die Aktienmarktstrategen der Bank JPMorgan stellen die Anleger in ihrem aktuellen Bericht auf eine nahende Chance zum Einstieg in Eurozone-Aktien ein. Noch schrecken die Experten um Mislav Matejka aber vor einem "Overweight" der Region gegenüber den USA zurück. Die Frankreich-Risiken seien zwar "kein Game-Changer", könnten aber im Zuge der Neuwahlen noch einmal für einen Rückschlag sorgen. Matejka betonen einmal mehr ihre Skepsis für den Bankensektor.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Nach den erneuten Kursrekorden des Nasdaq 100 und des S&P 500 am Vortag war die Luft am letzten Handelstag der Woche raus. Die großen Aktienindizes inklusive Dow Jones Industrial bewegten sich am Freitag kaum von der Stelle. Bei den zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geeilten Chip-Titeln nahmen Anleger wie schon am Vortag Kursgewinne mit. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss nach einem impulsarmen Handel mit 0,04 Prozent moderat im Plus bei 39 150,33 Punkten. Auf Wochensicht schnitt der Dow mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent erfreulich ab. Der Nasdaq 100 beendete den Freitagshandel mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 19 700,43 Zählern. Auf Wochensicht hat der Index leicht zugelegt. Der S&P 500 ging mit einem Minus von 0,16 Prozent auf 5464,62 Zähler ins Wochenende.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsamt Richtung gefunden. Größere Impulse von der Wall Street gab es nicht. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen schaffe in späten Handel den Sprung in die Gewinnzone und notierte knapp über dem Schlusskurs des vergangenen Handelstages. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index hingegen um rund 0,8 Prozent nach unten. Bereits an der Wall Street hatten am Freitag Techwerte eher geschwächelt, weil einige Anleger nach starkem Lauf weiter Kasse gemacht hatten.



