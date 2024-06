Bitcoin rutscht weiter ab. Nach der zweitschwächsten Handelswoche startet Bitcoin auch in die neue Handelswoche mit Verlusten und fällt unter die Marke von 63.000 US-Dollar. Bank of Japan erwägt Zinserhöhung im Juli. Der Bias innerhalb der Notenbank beginnt sich zugunsten höherer Zinsen zu bewegen, nachdem die Inflation anhaltend hoch bleibt. UPS verkauft sein Frachtvermittlungsgeschäft mit Verlust. RXO übernimmt Coyote Logistics für 1,025 Mrd. US-Dollar.Asien sieht auch am Montag wieder rot. Nahezu alle Benchmarks tauchen während des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...