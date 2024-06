© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Ein Analyst von Monness, Crespi, Hardt & Co. hat die Palantir-Aktie auf "Verkaufen" herabgestuft.In einer Zeit des "Gemetzels" in der Softwarebranche führe die Dynamik, die die Palantir-Aktie im bisherigen Jahresverlauf gezeigt hat, zusätzlich zu einem starken Anstieg im letzten Jahr, "zu einer gefräßigen Bewertung", schreibt Analyst Brian White. "Da die Multiplikatoren in der Branche in den letzten Wochen gesunken sind, ist die Bewertung von Palantir gestiegen. Palantir wird auch mit einem großzügigen Aufschlag zu den drei am schnellsten wachsenden Unternehmen in dieser Gruppe gehandelt", so White. Laut dem Analysten werde die Palantir-Aktie zum 17,7-fachen seiner Schätzungen für den …