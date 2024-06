In Berlin will Bayer mit der Charité den Aufbau eines Translationszentrums für Gentherapien und Zelltherapien vorantreiben und somit ein "führendes Biotech-Ökosystem" entstehen lassen. Das Projekt werde maßgeblich von der Bundesregierung sowie dem Land Berlin finanziell gefördert und unterstützt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag."Trotz großer Fortschritte in Forschung und Technologie gibt es noch heute viele Krankheiten, die nicht heilbar sind und das Leben vieler Menschen beeinträchtigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...