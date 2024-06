Seroba, eine europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Dublin, Paris und Mailand und Kurma Partners, ein in Paris und München ansässiger wichtiger europäischer Akteur bei der Finanzierung von Innovationen im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie, von der Erstellung bis zum Wachstumskapital, gaben heute den Abschluss des zweiten Abschlussteils der Series B-Finanzierungsrunde für Vico Therapeutics bekannt.

Vico Therapeutics B.V. ist ein Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten für genetische Medizin, das Behandlungsformen für schwerwiegende neurologische Erkrankungen entwickelt. Sein Lead-Programm VO659 befindet sich gegenwärtig in einer klinischen Phase-1/2a-Studie an Patienten mit Spinozerebelläre Ataxie Typ 3 und 1 sowie Huntington, d.h. verheerenden neurodegenerativen Erkrankungen für die derzeit keine krankheitsmodifizierenden Behandlungen verfügbar sind.

Seroba trat dem Investorenkonsortium bei der Leitung des geplanten zweiten Abschlusses der Series B-Finanzierungsrunde von zusätzlichen 11,5 Millionen (12,4 Millionen US-Dollar) unter Beteiligung von Kurma Growth Opportunities Fund bei, der Vico unterstützt, sein klinisches Lead-Programm weiter voranzutreiben und ein Portfolio neuartiger Antisense-Oligonukleotide weiterzuentwickeln. Zu den bestehenden Investoren gehören Ackermans van Haaren (AvH), Droia Ventures, EQT Life Sciences, Eurazeo, Kurma Biofund, Polaris Partners und Pureos Bioventures für eine Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 65,8 Millionen (70,7 Millionen US-Dollar).

Catello Somma, Partner bei Seroba, kommentierte die Entwicklung mit den Worten:

"Wir sind äußerst stolz, Vico bei dieser Finanzierungsrunde unterstützen und uns den bestehenden Investoren anschließen zu dürfen. Das Wachstumskapital wird das Unternehmen unterstützen, seine klinischen Programme zu stärken, um lebensverändernde Ergebnisse für Patienten mit PolyQ- Erkrankungen, wie etwa SCA und Huntington zu erzielen. Wir freuen uns, mit Vico und seinem bemerkenswerten Team zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine Programme weiterentwickelt."

Daniel Parera und Jean-Francois Rivassou, Partner bei Kurma, erläuterten:

"Vico ist ein weiteres sehr schönes Beispiel für ein Unternehmen, bei dem Kurma Partners als Mitgründungsinvestor fungierte (Rémi Droller im Namen von Kurma Biofund III gemeinsam mit EQT Life Sciences), das bis zur klinischen Entwicklung vorgedrungen ist, wobei der Kurma Growth Opportunities Fund in der Lage ist, das Unternehmen und sein erfahrenes Managementteam bei der Fortführung des Weges von Vico gemeinsam mit bestehenden Investoren weiter zu unterstützen

Über Seroba.

Seroba ist eine europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Dublin, Paris und Mailand, die aus ihrem vierten Fonds investiert. Seroba strebt Wertschöpfung durch die Unterstützung von Spitzeninnovationen in den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik an, die Behandlungsergebnisse von Patienten transformieren und einen ungedeckten medizinischen Bedarf decken. Das Seroba-Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche, im operativen Geschäft und bei Investitionen und kann auf ein umfangreiches globales Netzwerk zurückgreifen. Seroba kooperiert mit Unternehmern, die seine Leidenschaft für den Erfolg teilen, und mit Investoren, die dasselbe Ziel verfolgen: die Gesundheit von Menschen zu verbessern und gleichzeitig finanzielle Erträge zu erzielen.

Über Kurma Partners

Kurma Partners wurde im Juli 2009 gegründet, verfügt über Niederlassungen in Paris und München und ist ein wichtiger europäischer Akteur bei der Finanzierung von Innovationen im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie, von der Erstellung bis zum Wachstumskapital mit Niederlassungen in Paris und München. Kurma investiert durch Kurma Biofund I bis III und Kurma Diagnostics und Kurma Diagnostics 2 sowie den jüngsten Growth Opportunities Fund, wobei dies bereits die achte Investition bedeutet. Kurma kooperiert über umfangreiche Netzwerke renommierter Forschungs- und akademischer Institute, führender Cluster-Organisation sowie von Krankenhäusern, die mit etablierten Branchenakteuren verbundenen sind. Kurma Partners gehört zur Eurazeo Group.

www.kurmapartners.com www.eurazeo.com/en

