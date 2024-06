Deutz kann sich den Einstieg in neue Marktsegmente wie den Rüstungsbereich und dezentrale Stromversorgung vorstellen. Das im SDAX notierte Unternehmen erwägt dem Vernehmen nach die Lieferung von Motoren für radgetriebene Panzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge. Auch Batteriespeicher für die stationäre Versorgung von Lazaretten sind demnach denkbar. Die Aktie springt an. "Das ist sicherlich ein attraktives Feld, das bringt die Zeitenwende mit sich", schrieb die Welt am Sonntag nach ...

