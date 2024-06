NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Die Ergebnisse einer klinischen Studie zu einem Hämophilie-Mittel bestätigten das mehrere Milliarden Dollar große Potenzial des Produkts, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. In einer zweiten, am Montag von Vosser fertiggestellten Studie zum Diabeteskongress in Orlando unterstrich der Experte: die dort vorgestellten Daten hätten die gewichtsunabhängigen Effekte des Mittels Wegovy hervorgehoben und stellten eine weitere Hürde für den Wettbewerb dar./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 22:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:15 / BST



ISIN: DK0062498333

