Sonntagsreport: Analyst gibt Ausblick auf die Bitcoin-Entwicklung

Doctor Profit, eine feste Größe in der Welt der Kryptowährungen, teilt jeden Sonntag seine neuesten Erkenntnisse im "Sunday Report". Mit fast 300.000 Followern auf X und einer exklusiven Premium-Gruppe für Handelssignale ist er sowohl für seine technische als auch psychologische Analyse des Marktes bekannt. Diese Woche liefert er eine vielversprechende Prognose für Bitcoin.

Muster erkennbar

Der Analyst berichtet, dass sich Bitcoin in den letzten Wochen seitwärts innerhalb einer festgelegten Preisspanne bewegt hat. Doch ein genaues Hinsehen auf kleinere und tägliche Zeitrahmen zeigt ein fallendes Keilmuster. Dieses Muster könnte auf einen bevorstehenden Anstieg auf 70.000 US-Dollar hindeuten, eine Marke, die innerhalb einer wichtigen Liquiditätszone zwischen 70.000 und 72.000 US-Dollar liegt. Interessanterweise zeigt die Long/Short-Ratio an den Börsen eine ausgeglichene Verteilung, und die Funding-Rate beginnt sich zu stabilisieren. Dies sind Anzeichen für ein gesundes Marktumfeld.

Neben diesen technischen Aspekten verweist Doctor Profit auch auf fundamentale Indikatoren und On-Chain-Daten, die auf ein Wachstum im dritten und vierten Quartal hindeuten. Trotz dieser positiven Aussichten gibt es auch warnende Signale auf den kleineren Zeitrahmen. Bitcoin hat mehrere wichtige Unterstützungslinien verloren, darunter die MA100 Daily, MA20 Daily und MA50 Daily. Besonders kritisch ist der Bruch des MA50 Daily, eines Schlüsselniveaus für den Bullenmarkt, der nach einem kurzen Anstieg am 18. Juni wieder fiel.

Die "Box" -Theorie von Dr. Profit, Quelle: https://x.com/

Optimismus bleibt

Dennoch bleibt Doctor Profit zuversichtlich. Er erwartet, dass ein Ausbruch aus dem fallenden Keilmuster Bitcoin schnell über die 72.000 US-Dollar-Marke heben könnte. Allerdings mahnt er zur Geduld, da größere Bewegungen wahrscheinlich erst im dritten Quartal stattfinden werden und der Kurs bis dahin seitwärts verlaufen dürfte. Das Augenmerk liegt nun auf dem MA50 Daily-Level und dem möglichen Ausbruch aus der aktuellen Chartformation.

Altcoins auf "gesundem" Weg

In seinem "Altcoin Report" widmet sich Doctor Profit auch den Altcoins und gibt einen umfassenden Ausblick für das dritte Quartal. Seiner Ansicht nach verstehen viele Anleger nicht, wie Altcoins funktionieren und warum Geduld während Marktkorrekturen entscheidend ist. Von Oktober 2023 bis März 2024 erlebte der Altcoin-Markt einen enormen Anstieg von 300 Milliarden auf fast 800 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung - ein Zuwachs von 150% in nur fünf Monaten. Korrekturen nach solch massivem Wachstum sind normal, aber viele Kleinanleger tun sich schwer damit. Kürzlich korrigierte der Markt um 25% und fiel auf etwa 550 Milliarden US-Dollar, was laut Doctor Profit absolut gesund ist.

Er glaubt, dass die Altcoins nahezu den Tiefpunkt erreicht haben und sich auf einen erneuten großen Anstieg vorbereiten. Wahrscheinlich wird der Markt eine Billion US-Dollar erreichen und neue Allzeithochs setzen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Am 30. November 2020 erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch und verdoppelte sich innerhalb eines Monats von 10.000 auf 20.000 US-Dollar. Während dieser Bitcoin-Rally bewegten sich die Altcoins kaum, und viele Anleger verloren die Hoffnung. Doch zwei Monate später, am 4. Januar 2021, starteten die Altcoins eine massive Rally und verdreifachten ihre Marktkapitalisierung innerhalb eines Monats.

Dieses Muster aus seitlichen Bewegungen und Rückschlägen, gefolgt von explosivem Wachstum, ähnelt stark der aktuellen Situation. Die Anleger sind müde, besonders im Altcoin-Sektor, aber diese Erschöpfung tritt oft vor großen Gewinnen auf.

