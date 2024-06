EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und bestätigt Prognose 2024



24.06.2024 / 09:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und bestätigt Prognose 2024 Zug (Schweiz), 24. Juni 2024 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute ihren testierten Geschäftsbericht des LION-Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz erreichte 56,1 Mio. €, was einer Steigerung von 4 % im Vergleich zum Vorjahr (53,8 Mio. €) entspricht. Das operative Ergebnis EBITDA erreichte 0,0 Mio. € gegenüber -0,2 Mio. € im Jahr 2022. Das EBITDA lag damit leicht über dem am 21. März 2024 veröffentlichten vorläufigen EBITDA. Die Umsatzsteigerung wurde vor allem durch die steigende Nachfrage nach LION-Batteriepacks in den rasant wachsenden Märkten für Elektro-LKW und -Busse in Nordamerika und Europa sowie im expandierenden BTM-C&I-Sektor (Behind-The-Meter Commercial and Industrial) in Europa getragen. Ausblick 2024 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet LION weiterhin mit einem Umsatz in der Größenordnung von 60 Mio. € bis 65 Mio. €, was einem Wachstum von rund 11 % und einem erwarteten EBITDA von 0,5 Mio. € bis 1 Mio. € entspricht. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der LION E-Mobility Website unter https://lionemobility.com/de/news-publikationen/financial-documents abrufbar. Die ordentliche Generalversammlung findet am 27. Juni 2024 in Zug (Schweiz) statt. Weitere Informationen hierzu sind verfügbar unter https://lionemobility.com/de/generalversammlung/ . Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



24.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com