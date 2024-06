So startet der DAX in die neue Handelswoche. Kann sich die Erholung fortsetzen? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Deutz und Carl Zeiss Meditec. An der Frankfurter Börse hat es zu Wochenbeginn nach der robusten Vorwoche nochmals moderate Gewinne gegeben. Der DAX profitierte im frühen Handel von steigenden Autowerten und der Hoffnung, dass Europa und China in ihrem Zollstreit eine Lösung finden werden. Im frühen Handel stieg der Dax um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...