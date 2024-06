Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach dem marginalen Anstieg der ZEW-Erwartungskomponente für Deutschland wird von den Finanzmärkten in der neuen Woche mit besonderem Interesse auf die Zahlen zum ifo Geschäftsklimaindex zu achten sein, so die Analysten der Nord LB.Diese Zeitreihe gelte bekanntlich als extrem wichtiger Stimmungsindikator für die Ökonomie Deutschlands. Ganz grundsätzlich würden Daten zu Stimmungsindikatoren aus verschiedenen Ländern/Währungsräumen im Fokus der Märkte bleiben. Weiterhin werde auf neue Zahlen zur Entwicklung der US-Immobilienpreise zu achten sein. Auch Reden von Notenbankern auf beiden Seiten des Atlantiks sollten nicht aus dem Auge verloren werden. In diesem Kontext werde eine zentrale Frage sein, ob FED-Offizielle nun bereits in stärkerem Ausmaß auf Bremsspuren bei der US-Wirtschaftsaktivität hinweisen würden. ...

