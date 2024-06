Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche zeigte sich zwar, dass das französische Schatzamt keine Probleme hatte, neue Mittel aufzunehmen, jedoch zum Preis eines gegenüber Bunds erhöhten Spreads, so die Analysten der Helaba.Dieser sei auch im Nachgang der geglückten Emissionen nicht signifikant zurückgekommen und dies zeige, dass die Risikoaversion weiterhin präsent sei. Die Wahlumfragen in Frankreich würden nicht nur auf eine Schlappe von Präsident Macron hindeuten, auch die konjunkturelle Perspektive habe sich mit dem unerwartet schwachen PMIs getrübt. In Deutschland habe es ebenfalls einen Dämpfer für die Wachstumshoffnungen gegeben und alles in allem seien die Zinssenkungserwartungen größer geworden. Mit Blick auf den heutigen Datenkalender sei nicht davon auszugehen, dass sich daran etwas ändere. ...

