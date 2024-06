Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet mit der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas Deutschland, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für das wohl bekannteste deutsche Konjunkturbarometer seien uneinheitlich. Während die ZEW- und die sentix-Umfragen per saldo Verbesserungen angezeigt hätten, hätten die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Deutschland stark enttäuscht. Diese seien im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor entgegen den Erwartungen gesunken. Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für den ifo Geschäftsklimaindex nicht zu hoch angesetzt werden. ...

