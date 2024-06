Die Aktie von BYD hat am Montag nicht an die gute Vorwoche anknüpfen können. Im asiatischen Handel ging es für sie um 0,42 Prozent nach unten. Nichtsdestotrotz sind die Analysten weiterhin positiv für den EV-Hersteller gestimmt, wobei das japanische Finanzunternehmen Nomura seine Prognose und das Kursziel zuletzt sogar angehoben hat.Nomura merkte in einem Bericht an, dass BYD weiterhin seine führende Position auf dem Markt für Elektrofahrzeuge halten werde, insbesondere im Massenmarkt unter 200.000 ...

