München (ots/PRNewswire) -Pylontech, ein weltweit führender ESS-Anbieter mit mehr als 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung auf dem Energiespeichermarkt, stellt auf der Intersolar Europe 2024 seine neue Generation von Speicherlösungen für Wohngebäude vor: Force H3X.Das Force H3X umfasst Batterie, BMS, Wechselrichter und EMS in einem System und zeichnet sich durch hohe Sicherheit, bedarfsgerechte Vielseitigkeit, hervorragende Leistung und intelligentes Management aus.- AC-gekoppelte Lösung und Hybridlösung- Einphasige Leistung von 3,6 kW bis 8 kW, dreiphasige Leistung von 8 kW bis 15 kW- Modularer Aufbau für einfache Kapazitätserweiterung ab 10 kWh und bis zu 210 kWh- Intelligente dynamische Steuerung zur Verbesserung von Sicherheit und Leistung- Intelligentes Management für Energiedienstleistungen- Kabelloser Anschluss für einfache InstallationPylontech konzentriert sich seit mehr als 10 Jahren auf den Bereich der Energiespeicherung, unter anderem mit selbst entwickelten Technologien in den Bereichen Zellen, Batteriemanagement, Module und Systemintegration. Das Unternehmen hat weltweit über eine Million Systeme ausgeliefert. Mit dieser tiefgreifenden Technologie- und Markterfahrung verfügt Pylontech über ein umfassendes Verständnis dafür, wie man die unterschiedlichen Bedürfnisse von Endverbrauchern, Installateuren und Händlern erfüllen kann."Das Force H3X ist so konzipiert, dass es die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden erfüllt. Es ist mehr als nur eine Speicherbatterie oder eine einfache Kombination aus Wechselrichter und Batterie. Stattdessen ist es unsere umfassende Antwort auf die Anforderungen des Marktes", sagte Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech. "Pylontech ist bestrebt, durch zuverlässige, effiziente und intelligente Energiespeicherlösungen einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Wir werden die Entwicklung und Anwendung von Energiespeichertechnologien weiter vorantreiben und freuen uns darauf, mit weiteren Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten und gleichzeitig zum Fortschritt der Branche und zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen."Informationen zu PylontechPylontech (Aktie: 688063) ist ein führender Anbieter von Energiespeichersystemen. Pylontech wurde 2009 gegründet und ist seit über 10 Jahren im Bereich der Energiespeicherung tätig. Es sorgt für eine vertikale Integration der Industriekette und beherrscht Schlüsseltechnologien in Bereichen wie Batteriezellen, Module, Batteriemanagementsysteme und Systemintegration. Die von Pylontech entwickelten und produzierten Energiespeicherprodukte und -lösungen decken ein breites Spektrum von Szenarien ab, darunter Wohngebäude, C&I-Anwendungen, neue Energieerzeugung, Rechenzentren und Kommunikationsbasisstationen.Nach mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung hat Pylontech über eine Million Energiespeichersysteme in über 80 Ländern und Regionen weltweit installiert.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2445016/video.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-stellt-auf-der-intersolar-europe-2024-eine-neue-generation-von-speichersystemen-fur-wohngebaude-vor-302180066.htmlPressekontakt:Lucy Han,lucy.han@pylontech.com.cnOriginal-Content von: Pylon Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153435/5807771