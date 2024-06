Für die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) geht es erstmals wieder an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen aufwärts, nachdem die Apple-Pay-Ankündigungen vor gut zwei Wochen Anleger-Ängste geschürt haben. Eine super Kaufgelegenheit, denn der Zahlungsdienstleister macht derzeit exakt das Gleiche wie der iPhone-Konzern, als dieser an der Börse so günstig gehandelt wurde. Apple Pay im Aufwind Viele Investoren sorgen sich derzeit um das zukünftige Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...