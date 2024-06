Bei Verve, bisher als Media and Games Invest bekannt, gibt es eine Kapitalerhöhung. Dabei werden 27,1 Millionen neue Aktien ausgegeben. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 16,60 SEK. Die Finanzierungsrunde erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. So kommen rund 450 Millionen SEK in die Kasse von Verve. Die Kapitalerhöhung ist ...

