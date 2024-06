NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Düngemittelaktien befänden sich in der Sommerflaute, mit begrenztem Anlegerinteresse, konstatierte Analyst Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Düngerpreise wiesen weiterhin keine einheitliche Richtung auf und die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse gingen zurück./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 23:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 23:26 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken