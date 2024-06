Die Deutz-Aktie legt am Montagmorgen zweistellig zu und rangiert an der SDAX-Spitze. Grund sind Spekulationen und Berichte, dass Deutz in Erwägung zieht, zukünftig Motoren für radgetriebene Rüstungsfahrzeuge zu produzieren und zu liefern.Vorstandschef Sebastian Schulte äußerte sich in einem Interview mit der Welt am Sonntag dahingehend, dass Deutz offen für neue Geschäftsfelder sei und den steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...