© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die Aktie des Sportfahrzeugherstellers Porsche versucht sich zum Wochenauftakt an einem weiteren Rebound. Klappt es dieses Mal mit einer Trendwende?Nach einem unfallfreien Staatsbesuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Volksrepublik China - auch mit der schwierigen Aufgabe im Rücken, Lösungen für den drohenden Zollstreit zwischen der Europäischen Union und dem Reich der Mitte zu finden - versuchen sich Automobilaktien zum Wochenauftakt an einem Rebound. Automobilaktien auf Erholungskurs - angeführt von Porsche Im frühen DAX-Handel wird der deutsche Leitindex angeführt von den Papieren von Porsche, BMW und Volkswagen. Vor allem auf die Aktie des Sportwagenherstellers dürften …