Zum Halbjahr 2024 gibt es einige Änderungen in der gesetzlichen Rente. So können sich rund 21 Millionen Rentner über mehr Geld freuen. Aber auch bei der Witwen- und Erwerbsminderungsrente sowie bei der Pfändungsfreigrenze gibt es Anpassungen. Rentner und Rentnerinnen können sich schon bald über mehr Rente freuen. Die gesetzlichen Renten steigen zum 01.07.2024 auf 4,57%. Die Rentenanpassung liegt demnach über der Inflationsrate und fällt erstmalig in Ost- und Westdeutschland gleich aus. Arbeitsminister ...

