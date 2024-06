Der US-Finanzinvestor KKR will Medienberichten zufolge das britische Unternehmen Superstruct Entertainment übernehmen. Superstruct organisiert mehr als 80 Festivals in zehn europäischen Ländern und in Australien, darunter auch das legendäre Heavy-Metal-Festival Wacken. KKR will laut "Financial Times" das 2017 gegründete Unternehmen Superstruct zum Preis von 1,3 Milliarden Euro übernehmen. Eine offizielle Bestätigung für den Deal gibt es noch nicht. Hintergrund des Interesses ist der Boom von Live-Konzerten ...

