Vantage Markets ("Vantage"), ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Teilnahme und seines Sponsorings an der Money Expo Colombia 2024 bekannt zu geben, die vom 15. bis 16. Mai in der angesehenen Agora Bogotá, Centro de Convenciones, stattfand.Die Veranstaltung brachte Branchenführer, Händler und Finanzexperten aus aller Welt zusammen.Die Money Expo Colombia 2024 ist eine führende Veranstaltung, die Händler, Introducing Brokers, Investoren, Finanzinstitute und Makler innerhalb der dynamischen Handels- und Investitionsgemeinschaft zusammenbringt. Die Veranstaltung dient als zentrale Plattform für das Networking, das Kennenlernen von Markttrends und den Austausch mit führenden Finanzmarken durch Ausstellungen, Bildungsveranstaltungen und Workshops, die von Branchenexperten geleitet werden.Als Diamant-Sponsor präsentierte Vantage sein Einzelhandelsangebot und seine Partnerschaftsprogramme unter Vantage Partners an Stand 5 in der Nähe der Kaffeelounge. Der Stand erregte mit den innovativen Trading-Lösungen von Vantage und einer beliebten Verlosungsaktion große Aufmerksamkeit und Begeisterung.Ein Höhepunkt war der Hauptvortrag von Alejandro Zelniker, Affiliates-Business-Strategist bei Vantage LATAM, zum Thema "Como dejar de perder dinero en el Trading" ("Wie man beim Trading kein Geld mehr verliert"). Sein Vortrag war gut besucht und erhielt viel Lob für seine praktischen Ratschläge und strategischen Einsichten, die den Händlern helfen sollen, ihre Leistung zu optimieren und potenziell größere Erfolge an den Märkten zu erzielen.Darüber hinaus wurde Vantage Markets auf der Veranstaltung mit der Auszeichnung "Bester regulierter Broker" geehrt, was sein Engagement für hervorragende Leistungen und Branchenstandards unterstreicht."Wir sind begeistert, dass wir als Diamant-Sponsor Teil der Money Expo Colombia 2024 sind", sagte Alejandro. "Unsere Präsenz auf dieser Veranstaltung unterstreicht unser Engagement für den Markt und unser Bestreben, unseren Kunden und Partnern erstklassige Handelslösungen und Unterstützung zu bieten. Die Messe bot eine hervorragende Plattform, um mit Händlern und Branchenexperten ins Gespräch zu kommen, und wir freuen uns über die neuen Beziehungen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben."Vantage baut seine Präsenz auf dem Markt weiter aus und bietet modernste Technologie, wettbewerbsfähige Handelsbedingungen und einen außergewöhnlichen Kundenservice. Die Teilnahme des Unternehmens an der Money Expo Colombia stärkt seine Position als vertrauenswürdiger und innovativer Marktführer in der Finanzdienstleistungsbranche.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App, und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Trading-Chancen zu nutzen.