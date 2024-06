BYD KOMMT DAMIT KLAR:



17,4 % zusätzliche Zollandrohung liegen deutlich unter den erwarteten 30 %. Selbst 30 % Zollaufschlag hätten BYD aufgrund der hohen Kostenvorteile noch eine Nettogewinnmarge von 7 % in Europa ermöglicht. Damit hat BYD alles in der Hand, um seinen Marktanteil in Europa deutlich auszubauen. Kein deutscher Hersteller ist bei NEV (New Energy Vehicle) übrigens bislang profitabel.



Der europäische Autosektor hingegen ist dank der EU letzte Woche unter die Räder gekommen. Auf 12-Monatssicht sind die deutschen Autowerte allesamt ins Minus gerutscht. Brüssel beabsichtigt neue Strafen gegen Chinas Autobauer. Die Börse macht genau das Gegenteil. Europäische Autowerte kippen weg, BYD legt deutlich zu.



Gute Geschäfte.



Ihre Bernecker Redaktion



