Zur Stunde verliert die Aktie des Weltmarktführers in der Laboranalytik über 20 Prozent an Wert. Negative Unternehmensnachrichten von Eurofins sind nicht zu verzeichnen. Allerdings erhebt der Leerverkäufer Muddy Waters in einem Short-Report schwere Vorwürfe gegenüber der Gesellschaft, die in Zeiten der Corona-Pandemie eine Sonderkonjuntur erfahren hat.Am Montag hat Muddy Waters seine Short-Position in der Aktie von Eurofins publik gemacht. Der Leerverkäufer sei aufgrund der verworrenen und widersprüchlichen ...

