DJ Siemens Energy erhält Auftrag über 1,5 Mrd USD in Saudi-Arabien

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat einen Auftrag im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien erhalten. Für zwei Kraftwerke liefert Siemens Energy wichtige Technologie, die das saudische Königreich mit fast vier Gigawatt Energie versorgen wird, zudem wurde ein Langzeitwartungsvertrag über 25 Jahre abgeschlossen, wie der Technologiekonzern mitteilte.

In den kommenden Jahren werden mit Taiba 2 und Qassim 2 zwei der weltweit größten, modernsten und effizientesten Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Westen und in der Zentralregion Saudi-Arabiens gebaut. Die Gasturbinen (HL-Klasse) von Siemens Energy werden in Kombination mit Dampfturbinen und Generatoren jeweils rund 2.000 Megawatt Strom erzeugen. Generalunternehmer und Vertragspartner von Siemens Energy ist die China Energy International Group.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2024 05:19 ET (09:19 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.